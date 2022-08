Diffusion de fausses nouvelles : Un célèbre revueur de presse placé sous mandat de dépôt

Papitot Kara placé sous mandat de dépôt

Papitot Kara, de son vrai nom Pape Ibra Guèye, n’a pas traîné dans le bureau du juge du 2e cabinet Mamadou Seck. Il est envoyé en prison, ce mercredi 3 août, pour diffusion de fausses nouvelles (article 255 du CP), d'une part, et, d'autre part, effacement, modification, fabrication et introduction de données informatiques (articles 431-29 et 431-30), selon son avocat Me khoureyssi Ba.