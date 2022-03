Diourbel / Abus sexuels sur sa belle-sœur mineure : Un élève-maitre condamné à 8 ans de réclusion criminelle

Un élève-Maitre condamné pour des Abus sexuels sur sa belle-soeur mineur

Élève-maître, Djibril Danfakha Diop a été reconnu coupable de viol et pédophilie sur la petite sœur de l'épouse de son grand frère. Il a ainsi écopé de huit années de réclusion criminelle, ce mardi, devant la Chambre criminelle de Diourbel.





Les faits ont eu lieu en septembre 2020. Selon la victime, A.F, Djibril Danfakha Diop l'a forcée pour assouvir sa libido. La première fois, il s'est contenté d'introduire son doigt dans ses parties intimes. Mais pour la seconde fois, il a mis une capote pour la pénétrer sexuellement.





Des accusations balayées d'un revers de main par l'accusé qui à son tour, a traité la gamine d'être une très bonne comédienne. D'après lui, il ne s'agit ni plus ni moins qu'un vaste complot dirigé contre lui par sa belle-famille pour lui nuire.





Le procureur Farba Ngom, convaincu de la culpabilité de Djibril Danfakha Diop, a fait savoir que tous les éléments du dossier, en plus des débats d'audience, ont prouvé que les faits reprochés à l'accusé sont clairement établis. De plus, il a rappelé les témoignages à charge dont celui du grand frère de Djibril Danfakha Diop, le flic El Hadj Lamine Diop, attestant que son frère lui a confié qu'il a violé la fille. Il a requis quinze ans de réclusion criminelle.