Diourbel : Retour de parquet pour Serigne Assane Mbacké et 65 autres manifestants

Les manifestants arrêtés vendredi dernier à Touba et à Mbacké, lors du meeting avorté du Pastef d'Ousmane Sonko, vont garder leur mal en patience.





Déférés ce lundi matin au tribunal de grande instance de Diourbel pour participation à une manifestation non autorisée, trouble à l'ordre public et actes de vandalisme, Serigne Assane Mbacké et 65 autres manifestants ont fait l'objet d'un retour de parquet.