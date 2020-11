Diourbel - Trafic de drogue : Djibril Fall prend 10 ans ferme

10 ans ferme pour trafic de dogue à Diourbel

Âgé de 58 ans, père de huit enfants et marié à trois épouses, Djibril Fall a comparu ce mardi devant la Chambre criminelle de Diourbel pour répondre des charges de trafic de drogue, association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux.





Arrêté suite à une dénonciation anonyme le 08 juin 2019 à Bambey alors qu’il avait par devers lui un kilo de chanvre indien, Djibril Fall qui n’avait pas nié les faits, avait même obtempéré en conduisant les gendarmes à son domicile où les pandores ont découvert vingt kilos de la même drogue.





Aussi bien à l’enquête, devant le juge instructeur qu’à la barre hier matin, l’accusé a reconnu les faits allant jusqu’à citer son fournisseur, un certain Souleymane Sonko qui le ravitaille depuis cinq ans depuis la Gambie. Quant à ses clients, Djibril Fall a catégoriquement refusé de dévoiler leurs identités.





Même après avoir exprimé ses profonds regrets à la barre et sollicité la clémence du Président Pathé Dieyna, il a quand même été reconnu coupable et condamné à dix ans de réclusion criminelle et une amende de dix millions malgré les appels à la clémence de ses conseils Mes Serigne Diongue et Cheikh Ngom.





Le procureur Mamadou Saliou Diao avait requis une peine dissuasive de quinze années de réclusion criminelle et une amende de dix millions. Dans le même élan, il avait aussi requis la destruction de la drogue saisie et le versement de l’argent retrouvé sur l’accusé au cours de son arrestation au profit du trésor public.