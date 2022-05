Direction des parcs nationaux : l’ofnac démantèle la mafia des salaires fictifs

Tout est parti d’une dénonciation, en 2018, d’un Sergent-chef dénommé Alassane Diop qui a saisi l’OFNAC d’une plainte par laquelle il dénonce une fraude au niveau du Centre médico-social de la Direction des parcs nationaux (DPN).



À l’en croire, rapporte le quotidien L'AS qui donne l'information, c’est après sa prise de fonction en février 2018 comme billeteur qu’il a constaté des irrégularités sur l’état de paiement des salaires des contractuels de l’infirmerie.



En effet, hormis les 05 contractuels y travaillant et qui étaient connus de tous, il y aurait 04 autres agents fictifs à qui il est alloué un salaire mensuel de 75.631 FCFA depuis 2012.



«Lorsqu’il s’en est ouvert au Sergent-chef Lamine Sambou, major de cette infirmerie, celui-ci aurait tenté de le corrompre pour acheter son silence, ce qu’il a décliné, car étant persuadé que c’était un abus qu’il fallait dénoncer. Il a alors rendu compte de cette situation au Colonel Ndèye Sène Thiam, chef du Bureau de l’Administration générale et de l’Équipement (BAGE) ; laquelle avait promis d’informer des faits le Directeur des parcs nationaux», lit-on dans le rapport 2021 de l’OFNAC.



Le document en question ajoute que "non seulement cette dernière n’a pas informé la hiérarchie, mais elle se serait aussi opposée au reversement, au Trésor public, du montant de 302.504 FCFA, représentant le salaire mensuel des employés fictifs qu’elle avait récupéré auprès de lui". D’après l’OFNAC, des investigations ont été menées et elles ont permis de relever certaines infractions.



Selon le rapport, Lamine Sambou, Ndèye Sène Thiam Mouhamadou Mody Diallo, Papa Tagouth Top et Alassane Samb, qui ont profité des salaires fictifs de juin 2013 à avril 2018, sont susceptibles de poursuites pour des faits d’association de malfaiteurs, de faux, usage de faux portant sur des documents administratifs et d’escroquerie portant sur des deniers publics, estimés approximativement à 8.667.764 Fcfa.



Poursuivant, le rapport indique que les investigations ont conclu qu’Alassane Samb,Yankhoba Mbodji et Ange Kabatou, pour avoir validé sans preuve de livraison le procès-verbal de réception, sont également susceptibles d’être poursuivis pour faux et usage de faux portant sur des documents administratifs.



Enfin, note le rapport, Ndèye Sène Thiam et El Hadji Ibrahima Hamet Sow, qui se sont partagés la somme de 8.473.500 FCFA destinée à l’achat de denrées alimentaires, sont susceptibles d’être poursuivis pour faux et usage de faux portant sur des documents administratifs et escroquerie sur des deniers publics.



D’ailleurs, à la suite de son examen par l’Assemblée des membres de l’OFNAC en sa séance du 03 juin 2021, le rapport d’enquête a été transmis au Procureur de la République.