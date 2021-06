Division des investigations criminelles : Boy Djiné auditionné pour un autre cambriolage

Le prisonnier Baye Modou Fall alias "Boy Djiné" a été exfiltré, ce mercredi, de sa cellule au camp pénal de Liberté 6, puis conduit dans les locaux de la Division des investigations criminelles (Dic) pour une audition, a confirmé à Seneweb, une source policière. Il serait impliqué dans une autre affaire de cambriolage du magasin d’un commerçant gambien répondant au nom de Walid Bourgi en emportant une rondelette somme d'argent (certains parlent de 17 000.000 Dalassis), en plus des bijoux en or et en argent. Ce, grâce à l’aide de son présumé complice, Dame Sy. Arrêté, ce dernier a été présenté au propriétaire du magasin qui n’a pas pu le reconnaître.



Pour rappel, le célèbre détenu s’était évadé de la prison, après avoir entamé une grève de la faim pour réclamer son procès. Une cavale qui n’a pas duré, car les gendarmes l’ont interpellé cinq jours plus tard, à Tambacouda, plus précisément à Missirah.