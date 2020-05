Divorce avec Aminata Diack : Abdoul Mbaye à la Cour Suprême jeudi

Suite et pas fin du procès qui oppose l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye à son ex-épouse Aminata Diack.





Reconnu coupable de faux et usage de faux dans un document administratif et ses biens saisis, Abdoul Mbaye, condamné à un an avec sursis, doit aussi s’acquitter d’une amende d’un million de Fcfa par la Cour d’appel, en plus d’un montant de 100 millions Fcfa à verser à son ex-épouse en guise de dommages et intérêts.





Aussi, les avocats de l'ancien Premier ministre s’étaient pourvus en cassation à la Cour suprême pour faire annuler cette décision. L’affaire sera évoquée, jeudi prochain, devant la plus haute juridiction, informe Les Échos.