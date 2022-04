Dix ans de prison aux 2 militaires qui avaient cambriolé un point de transfert d'argent Wafa Cash à Nord Foire

La Chambre criminelle de Dakar a finalement rendu, hier, son verdict contre le militaire Abdoulaye Dia et son frère d'arme Lamine Sagna. C'est, du moins, ce que rapporte le quotidien Les Échos qui donne l'information dans sa parution de ce jeudi.



Outre la peine de 10 ans de réclusion criminelle que le juge a infligée aux accusés, alors que le procureur en avait requis 15, les faits de vols aggravés qui leur étaient reprochés ont été disqualifiés en vols commis en réunion avec violence et port d'arme.



Condamnés à payer solidairement 966 000 FCfa à la partie civile Wafa Cash à titre de dommages et intérêts, les mis en cause avaient cambriolé, en 2019, un point de transfert d'argent à Nord Foire. Ce, après avoir bâillonné et tenu la gérante en respect avec une arme.