Domestique agressée : Le mari de la tortionnaire écope de 3 mois de prison

La publication de la vidéo sur les réseaux sociaux avait suscité émoi et indignation. Sur les images, on pouvait voir une domestique sévèrement bastonnée par sa patronne.



Poursuivi pour collecte illicite de données, Khadim Diop a été traduit, hier, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. C'est ce que rapporte Rewmi Quotidien.



"C'est ma femme qui se battait avec ma femme de ménage. Je les ai filmées pour avoir des preuves de ce que mon épouse me faisait vivre. Elle était armée de pilon", explique le prétendu mari battu, né en 1972.



Cependant, le juge a dénoncé l'attitude irresponsable du prévenu.



"S'il lui avait asséné des coups de pilon jusqu'à ce que mort s'ensuive qu'est-ce-que tu allais dire ? Tu devais les séparer et non les filmer. On te reproche d'avoir collecté les images", a fait remarquer le magistrat.



Et le ministère public de marteler : "En tant que responsable tu ne devais pas agir de la sorte. L'une pouvait ôter la vie à l'autre et qu'est-ce que tu allais dire".



Après le parquetier qui a requis l'application de la loi, la défense a soutenu qu'il fallait collecter des images pour prouver à la famille les actes que la dame fait subir à son conjoint.



Rendant sa décision, le juge a infligé une peine de trois mois avec sursis au prévenu, qui a été placé sous mandat de dépôt le 10 décembre dernier.