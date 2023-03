Données personnelles des mineurs : Une plainte contre Tik-Tok annoncée au Sénégal

Des procédures seront enclenchées contre le réseau social Tik-Tok au Sénégal. L’annonce est faite par le Rassemblement des entreprises du secteur des technologies de l’information et de la communication (RESTIC). Les membres de ce groupe comptent déposer une plainte contre Tik-Tok devant la Commission de protection des données personnelles (CDP) du Sénégal. Ceci, pour non-respect par le réseau social d’origine chinoise de la législation du pays de la Téranga sur les données personnelles notamment les enfants et mineurs qui constituent une audience et une cible pour la société chinoise.





Mieux, ils informent que leurs conseillers juridiques entendent assigner la société Bytedance (officiellement enregistré aux îles Caïmans) qui gère la plateforme Tik-Tok pour stockage de contenus d’autrui dans des serveurs situés hors du territoire sénégalais , des données qui peuvent être utilisées à d’autres fins , notamment aux fins d’espionnage.