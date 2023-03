Dossiers judiciaires : Ousmane Sonko critique violemment "son frère" Ibrahima Bakhoum

Entre le Procureur général de Dakar et le patron de Pastef, c’était une relation forte. Elle s’est «brisée » depuis que le maître des poursuites a dans son viseur «son frère ». «Le Procureur général de Dakar, Ibrahima Bakhoum est l’illustration parfaite de l’avilissement de certains magistrats. C’est un monsieur que je connais et qui me connait. C’est un grand frère que j’ai connu pendant que j’étais étudiant. Son petit-frère est l’un de mes meilleurs amis. Le procureur venait chez-moi et vice-versa. Il me connaît extrêmement bien », a fait savoir Ousmane Sonko, au cours de sa déclaration faite, ce mardi 28 mars.





L’ancien inspecteur des Impôts et des Domaines en a profité pour descendre en flammes Ibrahima Bakhoum. « Il répond parfaitement à certaines descriptions. Et ceux qui sont initiés au métier de la justice savent très bien de quoi je parle. Nos amis étrangers devaient même rire sous cape, aujourd’hui, de voir ce procureur général parler de manière si laborieuse et de manière si incertaine sans aucune preuve à mettre sur la table. Que des allégations pour essayer de charger d’honnêtes citoyens ».