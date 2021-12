Dossiers judiciaires: Thierno Bocoum plaide pour la réhabilitation de Karim Wade et de Khalifa Sall

Le président du mouvement Alliance générationnelle pour les intérêts de la République (Agir) est revenu sur les dossiers judiciaires de Karim Wade et de Khalifa Ababacar Sall. Si le premier a été reconnu coupable dans l’affaire de la traque des biens mal acquis, le second a été condamné pour la caisse d’avance de la Mairie de Dakar.





Sur ce, l’ancien membre de Rewmi d’Idrissa Seck de déclarer, dans son post sur Facebook, ce samedi 11 décembre: «Ceux qui ont décrié l’injustice dans le traitement des dossiers de Karim Wade et de Khalifa Sall ne peuvent se débiner sur l’extrême nécessité de les réhabiliter. La conséquence juste d’un constat d’une injustice c’est la réhabilitation et non le maintien du statut quo».





Selon Thierno Bocoum, «on ne peut pas nous dire qu’il ne seront candidats à rien dans ce pays par l’unique et la simple volonté d’un homme». Car, dit-il, «c’est cela l’incroyable injustice qui ne doit pas passer».