Douanes: L'Amicale des Inspecteurs et Officiers monte au créneau face aux attaques contre certains de ses membres

L'amicale des Inspecteurs et Officiers des Douanes (AIOD) déclare que des individus «malintentionnés et réfractaires au processus de modernisation » , diffusent sur les plateformes digitales des «contrevérités » dans le but de jeter l’opprobre sur certains cadres de l’administration de la douane.





L’AIOD condamne avec «la plus grande fermeté ces attaques récurrentes et injustifiées contre certains de ses membres, et se réserve, en conséquence, le droit d’entreprendre toute action judiciaire par les voies de droit appropriées », lit-on sur la note parvenue à la rédaction de Seneweb.





L’AIOD précise que les réformes initiées depuis le début de l’année 2024, notamment la dématérialisation intégrale et la généralisation de la Déclaration préalable d’Importation (DPI) sont le résultat d’un processus participatif et inclusif avec les acteurs de la vie économique nationale. Elles visent, selon l’AIOD, à hisser les Douanes sénégalaises aux meilleurs standards internationaux.





Elle rappelle aussi que la Douane est aujourd’hui dans «une phase charnière de son évolution », marquée par l’opérationnalisation du Programme de Modernisation de l’Administration des Douanes (PROMAD), la montée en puissance des unités de surveillance et l’aboutissement d’un système de dédouanement entièrement dématérialisé.





L’Amicale exhorte les différentes parties prenantes à s’approprier davantage les réformes engagées par les autorités douanières en vue d’améliorer la qualité du service offert aux contribuables et dit réaffirmer son engagement à œuvrer inlassablement pour la réussite des missions régaliennes assignées à l’Administration des Douanes.