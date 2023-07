Drame de Louga : deux coupables désignés

Un violent accident, survenu ce mercredi à Louga, a fait 24 morts et plus d’une cinquantaine de blessés. Un véhicule de transport en commun, qui roulait à vive allure, d’après des témoignages concordants, a glissé sur la route et heurté un arbre avant de faire plusieurs tonneaux. Deux coupables sont déjà désignés : la surcharge et l’état de la route.



Selon le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, l’état du véhicule, réduit en tas de ferraille, ne devrait pas être mis en cause parce qu’il disposait d’une attestation de visite technique en bonne et due forme. Il pointe plutôt le fait que la voiture avait 76 passagers, au lieu des 60 règlementaires, et que la route était mouillée à cause de la pluie.



D’après les médias, 22 des victimes décédées, dont le chauffeur et son apprenti, ont perdu la vie sur le coup tandis que les deux autres, ont succombé après leur évacuation dans une structure de santé. Treize dépouilles ont été identifiés. L’État a annoncé qu’il prendra en charge les blessés.