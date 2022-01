Drame de Sacré-Cœur : La CDP a saisi le CORED et FACEBOOK

L'épouse du Dr Falla Paye, qui avait tué ses trois enfants dans son cabinet avant de se suicider, avait porté plainte pour violation du droit à l'image.



Il ressort des informations obtenues par le quotidien Les Échos, qui les a publiées dans sa livraison de ce mardi, que la CDP traite le dossier.



En effet, les services de Awa Ndiaye disent avoir saisi Meta et le Conseil pour l’Observation des Règles d’Ëthique et de Déontologie dans les médias (CORED) pour instruire la plainte.



La CDP révèle avoir aussi saisi la Représentante Régionale de Facebook (Meta) pour l'Afrique de l'Ouest, aux fins de suppression de toutes vidéos associées à la plaignante.



Pour rappel les images de la plaignante étaient utilisées pour illustrer des articles de presse en ligne et sur Facebook avec des propos injurieux portant atteinte à sa vie privée, son honneur et sa réputation.