Drame de Demba Diop : Les 10 inculpés renvoyés en correctionnel

Rebondissement dans l’affaire du stade Demba Diop survenue, le 15 juillet 2016, lors de la finale de la Coupe de la Ligue.





Selon les sources du quotidien Libération, les dix (10) personnes inculpées ont finalement été renvoyées en correctionnel.





Les mis en cause, qui ont été libérés, sont visés pour association de malfaiteurs, coups et blessures ayant entrainé la mort, coups et blessures volontaires…