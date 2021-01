Drogue saisie au Port de Dakar : Une nouvelle requête du Parquet

Suite et pas fin de l’affaire des 1036 Kg de cocaïne saisis au Port de Dakar sur le Grand Nigéria entre juin et juillet 2019.Alors que le Doyen des juges d’instruction avait bouclé son enquête et transmis le dossier au procureur pour un règlement définitif, le parquet a demandé une enquête complémentaire.Selon Les Échos, le chef du parquet a fait un réquisitoire supplétif dans lequel il demande de nouvelles confrontations.Toutefois, le magistrat instructeur n’est pas tenu de suivre le parquet et peut estimer qu’il n’y a aucune nécessité de poursuivre l’enquête.Alors, dans ce cas, si le parquet fait appel, la Chambre d’accusation va trancher.Pour rappel, la première saisie a été opérée dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 juin 2019, au Môle 1 du Port de Dakar. 798 Kg étaient dissimulés dans des véhicules de marque Renault.La deuxième saisie, estimée à 238 kg, a eu lieu dans la nuit du 25 au 26 juillet 2019.