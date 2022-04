Droits d’exploitation d’une œuvre : Bouba Ndour condamné à 3 mois assortis du sursis

Condamnation de Bouba Ndour contre Brill

L’affaire de droits d’exploitation d’une œuvre impliquant le rappeur Bril et le directeur des programmes de la Tfm, Bouba Ndour, connait son épilogue.





Selon le Soleil, le petit frère du roi du Mbalax écope de trois mois assortis du sursis et une amende ferme d’un million de FCFA.





Car, il a été reconnu coupable des faits de violation du droit d’une œuvre et du droit moral, au préjudice du rappeur Djibril Mbaye Fall surnommé Bril.





Pis, il doit rembourser avec la Tfm la rondelette somme de 10 millions de dommages et intérêts à Bril qui réclamait 100 millions. Néanmoins, il a été acquitté et mis hors cause par les entreprises Nestlé Sénégal et Madtrans Nestlé, qui réclamait une demande reconventionnelle de 200 millions de FCFA pour citation abusive.