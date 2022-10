Ecotra : le tribunal alloue 1,5 milliard à Abdoulaye Sylla

Le tribunal du commerce a condamné la Compagnie générale immobilière du Sénégal (CGI SA) à payer à Ecotra de l’homme d’affaires Abdoulaye Sylla la somme de 1,5 milliard de francs CFA. Le juge a tranché publiquement en référé commercial et en premier ressort.



Les Échos, qui donne l’information, rapporte que la CGI SA devra verser à Ecotra 50 millions de francs CFA pour chaque jour de retard dans le paiement du montant dû et représentant la valeur de la saisie en principal et frais.