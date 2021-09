Trafic de passeports diplomatiques : Condé, le cerveau placé sous mandat de dépôt

Le juge du 2ème cabinet d’instruction vient de sceller le sort du cerveau de la bande arrêtée dans l’affaire de trafic de passeports diplomatiques. El Hadji Diadji Condé est placé, ce 13 septembre, sous mandat de dépôt. Libération online qui donne l’information ajoute que le sort des députés de Benno Bokk Yakaar (Bby) Mamadou Sall et Boubacar Biaye, trempés dans ce dossier est désormais entre les mains du magistrat instructeur.





Traqué depuis plusieurs mois, le cerveau de cette mafia très organisée est tombé samedi 4 septembre dans les filets des éléments du commissaire Aliou Ba. Le faussaire sous le coup des plaintes à la Division des investigations criminelles (Dic), a été arrêté non loin de la Rts par les redoutables limiers.





Interrogé par les enquêteurs, E.D. Condé âgé de 55 ans s'est mis à table. L'homme domicilié à la Cité Aliou Sow dira qu'il travaille avec de hautes autorités dont des députés. Toutefois, il a préféré citer seulement deux députés à l’Assemblée nationale, Mamadou Sall et Boubacar Biaye.