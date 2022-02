Elle fait coffrer son ex-mari qu'elle accuse d'avoir volé ses 100 millions Fcfa

Fatim Dioum vit un cauchemar. Après deux ans de mariage, elle accuse aujourd’hui son ex-mari de l’avoir escroquée et trahie.



Son mari Amath Diouf s'étant volatilisé avec ses 100 millions Fcfa, elle a déposé une plainte pour escroquerie.



À la barre, la plaignante Fatim Dioum assure que c’est elle-même qui a payé la dot pour le mariage qui a été scellé en 2018.



Elle a confié que son époux a dilapidé tout l’argent qu’elle a amassé durant les 20 ans qu’elle a vécu en Italie.



D’après Les Échos, elle a connu son mari en Italie en 2018. De ce mariage est né un enfant de deux (2) ans.



«Je l’ai aidé à voyager en Italie. J’ai déchiré ses papiers lorsque j’ai su qu’il m’a tendu un piège pour m’escroquer», balance-t-elle.



L’époux a nié, soutenant n'avoir pas besoin de l’argent de sa femme. «Tout ce que j’ai comme bien est le fruit d'un dur labeur. J’ai fait 13 ans en Turquie. Je possède deux maisons et d’autres biens.»



L’époux a aussi déposé une plaine pour faux et usage de faux. Placé sous mandat de dépôt le 27 janvier dernier, le mari sera édifié le 17 février prochain.