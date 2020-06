Emeutes / Cap Skirring : le procès des jeunes renvoyé au 16 juin

Renvoi du procès des jeunes de Cas Skirring

Le procès des jeunes du Cap Skiring, Matar Tendeng, Chérif Badji, Abdourahmane Diallo, Lamine Biaye et Sékou Diatta, qui devait se tenir aujourd’hui à Ziguinchor a été renvoyé à mardi prochain, renseigne IRadio.





Pour rappel, le sieur Matar Tendeng et Compagnie avaient tous reçu un coup de fil du Cdt de la Brigade de Cap-Skirring pour répondre à une convocation le dimanche 31 mai 2020. Ils avaient tous déféré à leur convocation. Entendus, ils ont été remis en liberté. Des sources proches du dossier avaient même affirmé avec force qu’ils risquaient tous, à l’issue de leur rencontre avec le Procureur de la République, pour incitation à manifestation non autorisée, d’être placés sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor. Ce qui n’a pas été le cas.