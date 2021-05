Émigration clandestine : Le procès des 2 convoyeurs de Doudou Faye renvoyé

L’affaire des deux présumés convoyeurs de l’adolescent Doudou Faye décédé en mer a été appelée à la barre. C’est ce que rapporte L’AS.Pour la troisième fois, le tribunal a renvoyé le dossier au 11 mai prochain à cause de l’absence des témoins en l’occurrence le père de Doudou Faye et deux autres.Les deux passeurs sont poursuivis pour homicide involontaire et trafic de migrants. Doudou Faye qui voulait rejoindre l’Espagne par la mer y a perdu la vie.