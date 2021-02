Emprisonnement de Birame S. Diop et Abass Fall : Leur avocat dénonce ''une prise d'otage''

Birame Souleye Diop

Poursuivis pour des faits d'association de malfaiteurs, de collecte illicite de données à caractère personnel, de menaces, violences et voie de fait entre autres, Birame Soulèye Diop et Abass Fall ont été placés, hier, sous mandat de dépôt.





L'avocat du Pastef se dit pas surpris par cette décision du juge. Me Abdoulaye Tall persiste et signe, pour lui, il s'agit d'une prise d'otage, d'une tentative d'intimidation des militants de Pastef.





"Nous ne sommes pas surpris de cette décision pour la bonne et simple raison que c'est un enlèvement, c'est une prise d'otage. Une tentative d'intimidation qui ne passera pas et qui ne fera que remobiliser encore nos forces pour faire face au complot d'état et protéger le president Ousmane Sonko", a-t-il laissé entendre sur Rfm.