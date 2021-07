Enlèvement, séquestration... : Saër Kébé dépose une plainte contre...

Saër Kébé a déposé, hier, une plainte contre X auprès du procureur. C'est ce que rapporte L'Observateur dans sa livraison de ce mardi.



Il se plaint d’enlèvement, de séquestration, de voie de fait et de torture. Un week-end, il avait pris ses bagages pour réviser à l’université.



Quatre personnes à bord d’un véhicule 4X4 noir, y compris le chauffeur, prétendant être des policiers l’auraient interpellé et conduit vers une destination inconnue pour l’interroger.



Durant trois jours, il a été recherché par sa famille. Saer Kébé a été retrouvé jeté sur la Corniche-Ouest. Il a été traumatisé, refusant de manger et de parler.



D’où son internement au service psychiatrique de l’hôpital de Fann. L’étudiant est confronté à de nouveaux troubles mentaux.