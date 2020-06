Entendu hier : Bougazelli a mouillé...

Seydina Fall alias Bougazelli a été entendu, hier, dans le fond. Lors de son audition, l’ex-député a nié tous les faits qui lui sont reprochés et indexe un certain «Kals» qui a orchestré un complot contre sa personne.





Selon Libération qui donne l'information dans sa parution de ce samedi, "Kals" est un spécialiste dans la vente de tissus de marque comme le Basin et autres qu’il achète au Mali ou en Gambie.