Erratum : Le chroniqueur de Walf, Pape Ndiaye va recouvrer la liberté le 12 août prochain

Seneweb annonçait hier que le chroniqueur de Walf, Pape Ndiaye est élargi de prison. Une information tenue d'une source autorisée qui a été toujours de bonne foi. Mais malheureusement cette dernière était trompé de bonne foi.





En réalité, le talentueux journaliste condamné à un an dont 3 mois de prison va purger complètement sa peine le 12 août prochain. Ainsi, Pape Ndiaye va rester en détention à la prison du Cap Manuel.





Seneweb renouvelle toute sa confiance à sa source et présente ses excuses à ses fidèles fidèles lecteurs.