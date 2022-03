Escroquerie : 2 ans dont un an ferme requis contre le chef de village de Touba Oil

Le chef de village de Touba Oil condamné à 2 ans

Le chef de village de Touba Oil risque gros. Traîné en justice pour escroquerie et association de malfaiteurs, le vieux Diadia Dia (57 ans) a comparu hier devant la barre du tribunal correctionnel de Diourbel aux côtés de ses deux coprévenus et ses plaignants.





Poursuivi pour avoir vendu 280 parcelles à Cheikhouna Touré et Cheikh Baidy Ba pour plus de 35 millions cfa, le chef de village n'a reconnu avoir empoché que quatre millions. Ce, contrairement à ses aveux circonstanciés faits à l'enquête.





Le procureur a requis 2 ans dont un an ferme contre Diadia Dia et 2 ans dont 3 mois ferme contre ses deux coaccusés en l'occurrence Cheikh Fall dit Mara et Oumar Gueye. Pour la réparation, Me Moustapha Ndiaye de la partie civile a sollicité 30 millions cfa pour Cheikh Baidy Ba et 10 millions pour Cheikhouna Touré.