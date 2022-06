Escroquerie à la Fifa : 20 mois de prison avec sursis requis contre Michel Platini et Sepp Blatter !

Le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone (Suisse) a requis, ce mercredi 15 juin, un an et huit mois de prison avec sursis à l'encontre de Michel Platini et de Sepp Blatter.



Selon RMC Sport qui donne l’information, depuis le 8 juin dernier, l'ancien capitaine de l'équipe de France et l'ancien président de la Fifa sont jugés pour escroquerie. En cause, un paiement déloyal de 2 millions de francs suisses de l'instance du football mondial reçu par Platini en 2011.



Michel Platini et Sepp Blatter connaissent les réquisitions à leur encontre, selon la même source. La décision sera rendue le 8 juillet 2022 par le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone.