Escroquerie au préjudice de plus de 200 personnes à Touba : Libasse Laye Mboup condamné à 1 an dont 2 mois ferme

Libasse Laye Mboup condamnation à 2 mois ferme

Le tribunal de Diourbel chargé du dossier de Libasse Laye Mboup, un des alliés du chef de l’Etat, Macky Sall, a scellé son sort.





Selon « Source A », Libasse Laye Mboup a été condamné à 1 an dont 2 mois de prison ferme. Donc, il va fêter la tabaski en prison loin de sa famille. Venu comparaître hier devant le prétoire, le chef du Parti sénégalais pour l’action et le développement (Psad) a été reconnu coupable d’escroquerie par le juge. Pour rappel, le procureur avait requis mardi dernier lors du procès, une peine de 01 an dont 06 mois ferme contre le prévenu, membre de « Benno Bokk Yakaar ».





Quant à son présumé complice, Moustapha Thiam, agent municipal à Touba, il a été relaxé au bénéfice du doute





Toutefois, la dame Astou Gawane Sy qui l’a mis en rapport avec des personnes pour un financement à Touba est revenue sur sa collaboration avec le mis en cause. « Je suis une politicienne et on m’avait mise en rapport avec Libasse Laye Mboup. J’ai créé un groupe Whatsapp pour le compte de Libasse, en vue de lui chercher des militants », avait-elle soutenu.