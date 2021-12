Escroquerie foncière : les 60 millions Fcfa, les 3 terrains et la culpabilité du fils de Khalifa Sall

Poursuivi pour escroquerie portant sur 60 millions Fcfa, abus de confiance et faux et usage de faux en écritures privées en complicité avec Ibrahima Abdoulaye Pam, Ismaïla Sall, fils de l’ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, a été jugé, ce 23 décembre, aux flagrants délits du tribunal de grande instance de Dakar. Il a été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés.





Il est reproché au prévenu âgé de 41 ans, dont le père est membre influent de la coalition Yewwi Askan Wi, d’avoir encaissé d’un espagnol du nom de Agatino Pellizzeri, 57 millions Fcfa en plus du 1,3 million Fcfa que ce dernier lui aurait donné pour des démarches liées à l’acquisition d’une société et d’assiettes foncières.



Le mis en cause et sa complice ont comparu devant la barre pour répondre de leurs actes.

Face au juge, Sall fils a nié les faits et est revenu sur son lien avec le plaignant.



« J’ai connu Agatino par le biais de Ibrahima Abdoulaye Pam. Je n’ai jamais reçu 60 millions Fcfa de Agatino. Il m’a remis de l’argent à des époques et des périodes différentes d’un montant de 16,2 millions Fcfa pour la construction d’une usine de café et pour l’acquisition de terrains pour le compte de sa Société Dakar Sarabi », a expliqué Ismaïla Sall.



Invité à clarifier les raisons pour lesquelles le montant de 60 millions Fcfa a été déclaré par le plaignant, le prévenu livre sa version.



« Un virement devait se faire de Panama à Dakar Sarabi mais la banque l’a bloqué pour des raisons de sécurité », a-t-il fait savoir. Revenant sur l’acquisition foncière, Ismaïla Sall a soutenu que le nommé Mohidine Coly lui a vendu les terrains.



« Les terrains ont été acquis et Agatino les a reçus. Seul le dernier terrain n’a pas été acheté parce qu’il n’en voulait plus », a-t-il confié au juge. Interpellé sur des commissions qu’il aurait partagées avec sa complice, il répondra par l’affirmative.



Pour sa part, Ibrahima Abdoulaye Pam poursuivi pour les faits de complicité d’escroquerie, a essayé tant bien que mal à se décharger des chefs d’accusation.





« J’ai connu Agatino en Espagne. Vu le volume de marchandises que j’importais au Sénégal, il m’a saisi pour l’aider et on a eu à travailler ensemble. Je l’ai mis en rapport avec Ismaïla Sall pour qu’il travaille avec lui parce que j’étais chargé avec mon travail », a-t-il donné comme explication.



Sur son implication dans l’achat des parcelles foncières, il dira être intervenu en tant que témoin.