Escroquerie foncière sur Amina Poté : le promoteur Thierno Ciss arrêté de retour de La Mecque

Le promoteur immobilier Thierno Ciss est en garde à vue à la Division des investigations criminelles (DIC).



Selon Libération qui donne l'information, il a été cueilli à l’AIBD, alors qu’il revenait du petit pèlerinage à La Mecque. Il était sous le coup de plusieurs plaintes pour escroquerie.



Il avait escroqué l’animatrice Aminata Souadi, alias Amina Poté, et a été condamné à 3 mois de prison ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar.



Pour rappel, l’animatrice de la TFM a été victime d’une escroquerie foncière portant sur deux terrains situés à Kounoune et appartenant au domaine national qu’elle avait achetés à Thierno Ciss.Escroquerie foncière sur Amina Poté : le promoteur Thierno Ciss arrêté arrêté de retour de La Mecque



Le promoteur immobilier Thierno Ciss est en garde à vue à la Division des investigations criminelles (DIC).



Selon Libération qui donne l'information, il a été cueilli à l’AIBD, alors qu’il revenait du petit pèlerinage à La Mecque. Il était sous le coup de plusieurs plaintes pour escroquerie.



Il avait escroqué l’animatrice Aminata Souadi, alias Amina Poté, et a été condamné à 3 mois de prison ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar.



Pour rappel, l’animatrice de la TFM a été victime d’une escroquerie foncière portant sur deux terrains situés à Kounoune et appartenant au domaine national qu’elle avait achetés à Thierno Ciss.