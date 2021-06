Escroquerie portant sur 64 millions : 6 mois de prison ferme pour le jet-setteur Modou Mamoune Amar

C'est le quotidien national Le Soleil qui donne l'information dans sa livraison de ce mercredi. Modou Mamoune Amar a été condamné, hier, à 6 mois ferme d’emprisonnement.



Le célèbre jet-setteur a été reconnu coupable d’abus de confiance et d’escroquerie portant sur 64 millions Fcfa. Il doit payer au plaignant, son patron Serigne Modou Khabane Guèye, 75 millions Fcfa.



Ce dernier accuse le mis en cause d’avoir volé son véhicule d’une valeur de 6 millions, détourné 1 million Fcfa dédié au paiement de la location de son magasin sis au Cices et cédé 255 tonnes de riz d’un coût de 64 millions de Fcfa.