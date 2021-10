Escroquerie présumée : Me Ndeye Lika Ba porte plainte contre le DG de Global voice group pour une somme de 1,3 milliard

Selon « Libération », la célèbre notaire a saisi, fin août, le parquet, d’une plainte pour escroquerie contre Serigne Niang, directeur général de Global voice group. Me Ndeye Lika Ba accuse ce dernier d’avoir usé de « manœuvres frauduleuses » en lui faisant croire qu’il avait besoin en urgence de diverses sommes d’argent afin de soumissionner à des marchés de l’Agence de régulation des postes et des télécommunications (Artp).



Le Dg de Global Voice Group se serait engagé à rembourser la notaire grâce à la signature de conventions et des marchés visés. Séduite, Me Ba aurait remis la somme de 1,350 milliard le 21 août 2019. Depuis lors, Serigne se refuserait à restituer ledit montant malgré les rappels de la notaire. Ce, malgré les multiples engagements écrits constatés par voie d’huissier et un paiement de 487,114 millions de Fcfa effectué par l’Artp en faveur de Global Voice Group.