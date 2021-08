Escroquerie : " Tik tok" envoie en prison un charlatan

Tik Tok envoie en prison un charlatan

L'appât du gain facile a poussé un commerçant à solliciter les services de M.Sow, charlatan de son état, pour devenir millionnaire. Mais ce dernier l'a grugé d'un montant de 250.000 Fcfa selon des informations de Seneweb.





Ne sachant plus à quel saint se vouer, A. Diba a déposé une plainte au commissariat spécial de Touba. Ainsi, la machine judiciaire a été mise en branle contre contre le charlatan marié à 03 épouses et père de 11 enfants. L'homme a été arrêté par les éléments du commissaire Sarr pour escroquerie et charlatanisme.





Entendu sur procès-verbal, le polygame domicilié au quartier Keur Niang de Touba s'est mis à table. Selon lui, le commerçant lui avait remis un montant de 250.000 Fcfa qu'il devrait multiplier jusqu'à 05 millions F cfa pour le compte du plaignant.





" Je suis un guérisseur traditionnel. Un jour, j'ai vu la technique de la caisse sur table à travers une vidéo sur Tik Tok. Et j'ai voulu recopier cette magie, mais cette technique n'a pas marché finalement ", a-t-il expliqué lors de son interrogatoire.