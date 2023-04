Escroquerie : Un gendarme condamné à Mbour

Le gendarme B. S. S., qui faisait le tour des services de transfert d'argent pour des dépôts sans verser le moindre sou, a été condamné à deux mois ferme de prison.





En effet, après le dépôt, il feignait d'avoir oublié l'argent avant de disparaitre dans la nature.





Pour son comportement peu orthodoxe, son commandant de brigade avait reçu plusieurs plaintes et complaintes. Grâce à sa tenue de gendarme, les gérants des points Wave ne se méfiaient pas. C'est ainsi qu'il a reçu successivement les sommes de 130 000 F, 100 000 F et 550 000 F de plusieurs personnes.





Le prévenu se défendra en expliquant avoir rencontré un Guinéen à qui il avait rendu service. Ce dernier avait formulé des prières pour lui et depuis ce jour, il ne savait plus ce qu'il faisait. Et puisqu'il est un soutien de famille, il devait faire face à des dépenses, car son petit frère avait fait un accident à Fatick et que sa mère le pressait pour qu'il leur envoie de l'argent. "Je n'avais pas l'intention de les arnaquer", s'était-il défendu.





Le tribunal l'a finalement condamné à 2 mois de prison ferme.