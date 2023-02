États-Unis : la grosse déception de la famille des cinq Sénégalais tués dans l’incendie de Denver

Le tribunal de district de Denver a condamné Dillon Siebert à sept ans de prison. Un tribunal pour mineurs va rajouter trois ans à cette peine. En tout, ce dernier passera donc dix ans derrière les barreaux.



Dillon Siebert est l’un des trois personnes accusées d’avoir mis le feu, en août 2020, au domicile des Diol situé à Green Valley Ranch à Denver. L’incendie avait coûté la vie à cinq membres de la famille.



Siebert, 15 ans à l’époque des faits, est le plus jeune de la bande. Les autres mis en cause se nomment Kevin Bui et Gavin Seymour. Le trio est poursuivi pour 60 chefs d’accusations dont cinq de meurtre au premier degré.



Bui et Seymour, plus âgés que Siebert et ayant joué un rôle plus actif, d’après l’accusation, risquent une peine plus lourde.



Selon Vox Populi, qui a fait le compte-rendu de la première audience de ce procès, la famille des victimes a déjà exprimé sa déception après l’annonce de la peine infligée au plus jeune des pyromanes.



«S’il sort dans dix ans, c’est bien pour lui, mais qu’en est-il de nous ? Notre famille ne reviendra pas», a protesté Abou Diol, qui a été autorisé à témoigner devant le tribunal.



Le mari de Hassan Diol, une victime qui a péri dans l’incendie en même temps que sa fille de 2 ans, contient difficilement sa colère. «Ce type est un monstre, a-t-il lancé à l’endroit de Dillon Siebert. Mon épouse était tout pour moi. Tu me l’as enlevé pour toujours. Demain (aujourd’hui), elle aurait fêté son anniversaire. Je me tiens devant vous, essayant de m’exprimer, mais je suis mort sans ma femme et ma fille. Je n’ai plus rien.»