Evasion de Rebeuss et vol à la Sodida : Boy Djiné encourt 8 ans de réclusion criminelle

C’est le 24 novembre prochain que Baye Modou Fall alias «Boy Djiné» va être édifié sur son sort. Ce, au même titre que ses deux co-accusés, Maurice Diatta et Abdou Seck, dans l’affaire de vol commis la nuit avec effraction et usage de véhicule, délit de scellés, association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux et évasion.





Il risque 8 ans de réclusion criminelle, au moment où ses complices encourent 5 ans de prison.





Pour rappel, dans la nuit du 3 au 4 décembre 2017, Boy Djiné s’est évadé de la prison de Rebeuss où il était en détention depuis 2015, pour aller trouver refuge au domicile de son ex-compagnon. Il en a profité pour perpétrer un vol à la Sodida.





La partie civile, Faboré Konaté, dit avoir perdu 42 millions et réclame 100 millions de F Cfa. Pourtant, l’inculpé a reconnu n’avoir dérobé que 500 000 F Cfa. Tout en disculpant ses co-inculpés devant la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance (Tgi) de Dakar, hier mardi 10 novembre.





Toutefois, ses avocats ont sollicité, selon «Les Echos», la requalification du chef de vol commis la nuit avec effraction, en vol simple. Le dernier mot revient au juge.