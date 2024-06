Expresso vs Khabane Lame : l’influenceur engage Me Bamba Cissé pour la bataille judiciaire

La société Khaby Lame srl, basée à Milan et détentrice exclusive des droits d'image de l'influenceur mondialement connu Khaby Lame, a récemment émis un communiqué en réponse aux nombreuses publications parues dans la presse sénégalaise ce mercredi 5 juin. La société y dénonce l'utilisation « illégale et frauduleuse » de l'image de Khaby Lame par l'entreprise de télécommunications Expresso Sénégal. Selon Khaby Lame srl, cette utilisation se fait « en violation flagrante des lois sénégalaises et internationales » et ne repose sur « aucun contrat en vigueur ».





L'affaire remonterait au 17 janvier 2022, date à laquelle Serigne Khabane Lame, dit Khaby, avait signé un contrat d'un an avec le Groupe Expresso Télécom, la maison mère d'Expresso Sénégal. Le contrat stipulait que sa durée n'était renouvelable que par un accord mutuel des deux parties. Or, à l'issue de ce contrat, aucune prolongation n'a été conclue, « ni par Khaby Lame ni par la société IRON qui le représentait à l'époque ».





« Plus d’un an et demi après la fin du contrat, nous avons constaté avec une grande surprise et beaucoup de regrets que la société Expresso Sénégal utilise toujours l’image de Khaby Lame pour des campagnes publicitaires en totale violation de la loi », indique le communiqué de Khaby Lame srl. Face à cette situation, la société milanaise a mandaté le cabinet de l'avocat Me Mouhamadou Bamba Cissé pour intenter une action en justice contre Expresso Sénégal. « L’affaire est pendante devant les juridictions sénégalaises depuis plusieurs mois ».