Fatou Bensouda sur les crimes internationaux : « Il faut des lois fortes pour faire face »

Fatou Bensouda sur les crimes internationaux

« On fait face à un déficit de lois qui permettraient aux pays de prendre des décisions à chaque fois qu’il y a des crimes internationaux » selon Fatou Bensouda, ancienne procureure de la Cour Pénale internationale (CPI). Elle s’est exprimée en marge d’une conférence internationale sur la justice pour les crimes internationaux : enjeux et stratégies en Afrique de l’Ouest et ailleurs.





A l’en croire, les populations doivent mieux comprendre la justice pénale internationale. Elles ignorent jusqu’à son mode de fonctionnement. « La Cour n’intervient que pour les crimes graves qui choquent le niveau international. Ceux qui ne savent pas cela s’en prennent à la CPI. Ce n’est pas une Cour de première instance qui juge tout. Il faut une certaine autonomie aux juridictions nationales qui doivent jouer aussi leurs rôles » dit-elle.





Elle ajoute qu’il faut en outre une certaine collaboration entre la CPI et les juridictions locales. La justice pénale internationale est importante surtout dans le contexte de l ’Afrique de l’Ouest.





Revenant sur les crimes internationaux, elle cite les pays comme la Côte-D’ivoire, la Gambie, la Guinée, le Liberia entre autres pays qui sont victimes de crimes internationaux. « Il faut réfléchir sur un mécanisme qui fait comprendre aux auteurs de ces crimes qu’ils seront sanctionnés conformément à la loi internationale ».





Dans la sous-région, beaucoup de pays sont en train de trouver des solutions. Il faut donner l’exemple de Hussein Habré: le procès s’est tenu et a impliqué l’Union africaine et le Sénégal, dit-elle. « Alors que j’étais à la Cours pénale, j’ai échangé avec beaucoup de juges, on a parlé d’expérience entre autres ». En Gambie, il y a une commission de vérité et de réconciliation. Ils ont fait leurs recommandations et les autorités sont chargées de la miase en oeuvre.