Faux monnayage : Thione Seck condamné à…

Pour cette fois, Thione Seck n'a pas échappé au glaive de Dame Justice. Le président de la Cour d'appel vient de déclarer l'artiste-chanteur coupable pour association de malfaiteurs, tentative de mise en circulation de faux billets et détention et de réception de signes monétaires falsifiés.





Ainsi, il a prononcé à son encontre une peine de 3 ans de prison dont 8 mois ferme, une amende de 5 millions de FCFA et une interdiction de toute activité bancaire pour une durée d'un an. Les chefs de prévention de tentative d'escroquerie et de blanchiment de capitaux ont été écartés.





Toujours dans son verdict, la Cour d'appel a ordonné la restitution des 32 milliards de FCFA saisis chez le père de Waly Seck.





Toutefois, l'auteur de "Mathiou" a déjà purgé sa peine d'emprisonnement. Puisqu'il a été mis en détention préventive pendant 8 mois avant qu'il ne bénéficie d'une liberté provisoire.





Son complice Alaye Djiteye jugé par défaut, a été condamné à 5 ans ferme. Un mandat d'arrêt a été émis contre lui et d'une interdiction de séjour au Sénégal d'ici 10 ans. En sus, il doit payer une amende de 1,588 milliard de FCFA.





En première instance, le juge correctionnel avait déclaré la nullité de ce dossier en soutenant que règlement numéro 5 du règlement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) n'a pas respecté lors de l'interpellation de Thione Seck. Cet article exige la présence de l'avocat dès l'arrestation du mis en cause sous peine de nullité de la procédure.