Fédé de basket : Me Babacar Ndiaye n’est pas sanctionné par l’Ordre des avocats

Nous reprenions hier une information de Les Échos selon laquelle le président de la Fédération sénégalaise de basket, Me Babacar Ndiaye, aurait écopé d’une suspension de six mois avec sursis. Le journal s’est trompé de personne et l’a reconnu dans son édition de ce vendredi. Il rapporte que c’est Me Babacar Ndiaye de Pastef qui a reçu les foudres du Conseil de discipline de l’Ordre des avocats. À la suite de Les Échos, nous présentons nos excuses au patron du basket sénégalais et aux lecteurs.