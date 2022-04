Audio prêtés à Mamour Diallo : les avocats de Sonko préparent la réaction

Dans son édition de ce jeudi, Libération informe que les avocats d’Ousmane Sonko sont en train d’étudier la suite à donner à la divulgation des audio où on entendrait Mamour Diallo, l’ancien directeur général des Domaines, discuter avec Adji Sarr, celle qui accuse leur client de viol.



Le journal, qui assure que l’authenticité des enregistrements n’est plus à démontrer, ajoute que les avocats de Sonko ont Mamour Diallo dans leur collimateur. D’autant que, rapporte la même source, ils détiennent en plus «un écrit» dans lequel un proche de l’ancien patron des Domaines reconnaîtrait avoir «conseillé» Adji Sarr avant même l’ouverture de la procédure la concernant.



Ces révélations tombent alors que les parties attendent les convocations du juge pour la suite des auditions sur le fond de l’affaire.



Ndèye Khady Ndiaye, la propriétaire de Sweet Beauté, le salon où se seraient déroulés les faits, a déjà été entendue sur le fond. Elle a maintenu ses déclarations faites au début de l’affaire et démontant l’accusation selon laquelle Ousmane Sonko a violé Adji Sarr.