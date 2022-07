Fin cavale : Pape Mamadou Seck blanchit sa «petite-amie»

Après avoir été arrêté et réintégré à Rebeuss, Pape Mamadou Seck a été reconduit, par la suite, au Pavillon spécial de l’hôpital Le Dantec d’où il s’était évadé il y a un peu plus de quinze jours. Il a été interrogé hier, mercredi, par les éléments de la Sûreté urbaine (SU) chargés de mener l’enquête sur sa cavale.



D'après L'Observateur de ce jeudi, Pape Mamadou Seck a tenu à laver la dame en compagnie de laquelle il a été arrêté et qui est présentée comme sa petite amie. Le membre présumé de la «Force spéciale» a déclaré que cette dernière n’est pas sa copine et qu’elle n’a joué aucun rôle sur son évasion.



Pape Mamadou Seck a tout assumé. Seul. Il a reconnu, selon le journal, avoir trompé la vigilance de ses gardes avant de se rendre à Darou Karim, à Mbacké, pour se cacher chez son marabout.