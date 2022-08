Fin de cavale : ça se corse pour l’«ami» de Pape Mamadou Seck

Pape Mamadou Seck a été arrêté à Darou Karim, près de Mbacké, deux semaines après qu’il s’est évadé du Pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec dans la nuit du 9 au 10 juillet. Il a été retrouvé en compagnie d’une dame et d’un homme présenté comme son ami, son hébergeur.



Les trois ont été cueillis et conduits à Dakar. Pape Mamadou Seck a été renvoyé en prison tandis que ses deux complices présumés ont été placés en garde à vue à la Sûreté urbaine. Si la dame a recouvré la liberté, quelques jours plus tard, l’ami du fugitif reste en détention. Il est dans de beaux draps.



Dans son édition de ce mercredi, Libération informe que ce dernier se nomme Bilal Thiam. Le parquet demande au juge du deuxième cabinet d’ouvrir à son sujet une information judiciaire pour recel de malfaiteurs et complicité d’évasion. Le procureur a requis en plus le mandat de dépôt contre le mis en cause.



Libération informe que Bilal Touré fera face ce mercredi au magistrat instructeur.