Fin de cavale : le logeur de Pape Mamadou Seck libéré

Son nom : Mouhamed Bilal Ndao. Il avait hébergé Pape Mamadou Seck après son évasion du Pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec. Il lui aurait en plus remis la moto avec laquelle il s’est rendu à Darou Karim où a pris fin la cavale du membre présumé de la «Force spéciale».



Placé en détention depuis qu’il a été arrêté en même temps que le fugitif et une dame présentée comme la petite amie de ce dernier, Bilal Ndao est désormais libre. D’après L’Observateur de ce jeudi, il a été inculpé hier, mercredi, pour recel de malfaiteur et complicité d’évasion. Mais, ajoute le journal, le juge du deuxième cabinet du tribunal de Dakar, chargé de son dossier, lui a accordé la liberté provisoire.



Dans cette affaire d’évasion, seul Pape Mamadou Seck reste alors en détention. La dame arrêtée avec lui et Bilal Ndao ayant été libérée en premier.



En plus de devoir répondre de son évasion, Pape Mamadou Seck doit se défendre dans le cadre de l’affaire, plus grave, de la «Force spéciale».