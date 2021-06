Fin de cavale: Boy Djiné arrêté à Missirah

Le célèbre fugitif Baye Modou Fall alias Boy Djiné vient d’être arrêté dans l’Est du pays à Tambacounda selon Emedia. Il s’était évadé de la prison du Camp pénal de Liberté VI le dimanche 30 mai où il était détenu depuis longtemps. Ce sont les gendarmes qui ont procédé à son interpellation à Missirah avec au moins un complice. L’As de l’évasion avait déjà réussi à se procurer des papiers gambiens. Toutefois, selon des informations reçues, il apprêtait à quitter le pays pour se rendre au Mali.





Dans cette affaire, une enquête interne a été ouverte pour connaître les circonstances dans lesquelles Boy Djiné s’était auto-accordé la liberté provisoire. Raison pour laquelle des éléments de l’administration pénitentiaire, de garde au moment de l’évasion sont toujours mis aux arrêts.