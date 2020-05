Fin de la liberté provisoire de Habré : « Ce que dit l’ordonnance du juge », (Me Malick Sall)

L’ancien président tchadien, Hissein Habré bénéficie d’une assignation en résidence de 60 jours. Et ce, depuis le 6 avril dernier. Cependant, le délai va s’épuiser dans deux semaines.Interrogé sur un probable retour en prison du condamné sur la Rfm, ministre de la Justice, Me Malick Sall a fait savoir : « L’ordonnance du juge dit que ce délai est renouvelable. Ce, en tenant compte des raisons qui avait permis au juge de prendre cette décision ».Le Garde des Sceaux de faire remarquer : « A ce que je sache nous sommes toujours à l’état de pandémie Covid-19 et c’est ce qui fait que le juge a autorisé la permission à Hissein Habré ».Toutefois, le ministre Me Sall précise qu’il appartient à l’avocat de Hissein Habré qui avait saisi le juge de l’exécution des peines de déposer une autre requête allant dans ce sens.