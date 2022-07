Foncier : comment l’OFNAC est assailli de plaintes et dénonciations

Les questions foncières constituent l’une des principales sources de litiges au Sénégal. Les tribunaux sont assaillis de dossiers à ce sujet. L’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC, aussi.



Dans son édition de ce mardi, Les Echos donne un chiffre : 111. C’est la part du foncier dans les 883 plaintes et dénonciations reçues par l’OFNAC, rien qu’entre 2014 et 2017.



Le journal informe que l’Office tient d’ailleurs demain, mercredi, un atelier de restitution de l’étude qu’il a réalisée sur la corruption dans le secteur foncier.