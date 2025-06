Fonds Force Covid-19 : Ce que Sophie Gladima et Ibrahima Issa ont dit lors de leur audition

Ce mercredi 11 juin 2025, l’ancienne ministre des Mines et de la Géologie, Aïssatou Sophie Gladima, a été auditionnée par la commission d’instruction de la Haute Cour de justice dans le cadre de l’affaire des fonds Force Covid-19. Le dossier concerne un projet de construction d’un centre gravimétrique à Kédougou pour les orpailleurs impactés par la pandémie, impliquant un montant initial de 193 millions FCFA, ramené à 73 millions FCFA selon les informations de Seneweb.





Sophie Gladima clame son innocence

Assistée de ses avocats, Mes Antoine Mbengue, François Sarr, Baboucar Cissé, et Michel Simel Basse, Sophie Gladima a fermement contesté les accusations d’association de malfaiteurs, escroquerie sur deniers publics, et détournement. Elle s’est dite « scandalisée » par les allégations, affirmant : « Je n’ai jamais pris un franc de l’État du Sénégal. » L’ex-ministre a exprimé sa surprise face à l’évolution du montant reproché, passé de 193 millions à 73 millions FCFA, et maintient n’avoir commis aucune faute.





Ibrahima Issa : un remboursement en cours

Avant Sophie Gladima, l’entrepreneur libanais Ibrahima Issa, patron de la société SCGI, a été entendu comme témoin. Il a justifié avoir exécuté les trois quarts du marché, notamment par l’achat de matériel réceptionné par l’État. Selon lui, les 73 millions FCFA restants étaient destinés aux travaux de construction, mais le ministère n’a pas fourni de terrain à Kédougou pour le centre. Issa a reconnu avoir encaissé ces fonds, qu’il a ensuite consignés à la Caisse de dépôt et de consignation. Il a tenté de rembourser l’État via le Trésor public, mais une procédure spécifique était requise. Issa a précisé n’avoir jamais rencontré Sophie Gladima et avoir remporté le marché via un appel d’offres.





La défense prépare sa contre-attaque